محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة شرم الشيخ
كرم اللواء دكتورخالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 ، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.
وفي نفس السياق كرم محافظ جنوب سيناء العاملين بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.
وكرم فوده أعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة لأدائهم المتميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح علي مستوى المحافظة.
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