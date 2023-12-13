الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يكرم رئيس مدينة شرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

كرم اللواء دكتورخالد فوده محافظ جنوب سيناء، اللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024 ، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.

وفي نفس السياق كرم محافظ جنوب سيناء العاملين بمركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وكرم فوده أعضاء لجنة البت الدائمة بالمحافظة لأدائهم المتميز والانتهاء من لجان البت بطلبات التصالح علي أعمال البناء المخالف بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بمدينة شرم الشيخ كأول مدينة تنهي أعمال التصالح علي مستوى المحافظة.

 

FB_IMG_1702474207972
FB_IMG_1702474207972
FB_IMG_1702474205446
FB_IMG_1702474205446
FB_IMG_1702474203190
FB_IMG_1702474203190
FB_IMG_1702474201175
FB_IMG_1702474201175
FB_IMG_1702474199033
FB_IMG_1702474199033
FB_IMG_1702474197143
FB_IMG_1702474197143
FB_IMG_1702474195117
FB_IMG_1702474195117
الجريدة الورقية