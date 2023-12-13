إخلاء سبيل السائق المتهم في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

قررت جهات التحقيق المختصة، اليوم الأربعاء، إخلاء سبيل السائق المتهم في الحادث الذى تسبب فى مصرع الفنان أشرف عبد الغفور، بكفالة مالية تقدر بـ 10 آلاف جنيه على ذمة القضية.

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، والذى أدلى باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

وقال المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور: لم أقصد التسبب في مصرعه، وكنت أحاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

التقرير الطبي الخاص بالراحل الفنان أشرف عبد الغفور

كشف التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفي حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

ريهام عبدالغفور توجه الشكر لمن دعمها بعد وفاة والدها

وكانت الفنانة ريهام عبدالغفور، وجهت الشكر للمُعزين، في وفاة والدها الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، والذي توفي إثر حادث أليم مؤخرا.

وشاركت ريهام عبد الغفور عبر حسابها، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلة: "إنَّ لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكلٌّ عنده بأجلٍ مُسمّى، فلنصبر ولنحتسب".

وأضافت: "شكرًا لكل من قدم لنا واجب العزاء والمواساة، سواء بالحضور أو بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بجميع أنواعها، وكذلك كل من حاول الاتصال ولم يتمكن، شكر الله سعيكم وعظم أجركم، نسألكم الدعاء وقراءة الفاتحة لأبي".

كما نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور مجموعة من الصور برفقة والدها الراحل الفنان أشرف عبد الغفور عبر حسابها بتطبيق إنستجرام.

وطلبت ريهام عبد الغفور الدعاء لوالدها الراحل وكتبت: "أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لأبى".