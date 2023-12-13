الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية في الضفة الغربية

أكد القيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" منير الجاجوب أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تدمر منذ صباح اليوم الأربعاء البنية التحتية في كل مناطق الضفة الغربية.

وقال الجاجوب في مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم: "إن قوات الاحتلال تتجول منذ صباح اليوم في كافة مناطق الضفة الغربية ، وتقوم بتدمير البنية التحتية تزامنا مع التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وحول التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن الحرب على غزة.. قال قيادي فتح: "إن هذه التصريحات أدت إلى تصادم سياسات تل أبيب مع الإدارة الأمريكية التي تحاول وضع سيناريوهات نهاية حرب غزة ويرفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وضع أي إملاءات من واشنطن في هذا الشأن.

وأضاف القيادي بحركة فتح: أن الزيارة المرتقبة لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إلى إسرائيل تأتي لرأب الصدع بين تل أبيب وواشنطن بشأن حرب غزة، وذلك عقب شعورها بخسارة الحلفاء في المنطقة جراء دعمها المتواصل لإسرائيل في حربها على القطاع.

وتوقع الجاجوب ارتفاع المشادات الكلامية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونتنياهو خلال الفترة القادمة بشأن من يقرر مصير الحرب على غزة خاصة في ظل عدم رغبة تل أبيب في حل الدولتين لإنهاء هذا الصراع الراهن في فلسطين.

وفي سياق متصل أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدّة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة منازل وأراضٍ فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة، بحجة بناء القطار الهوائي، معتبرة أن ذلك يأتي امتدادا لسياساتها الرامية لتهويد المدينة المقدسة وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي والتاريخي.

وأكدت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال الإسرائيلي ضد مدينة القدس وأهلها ومقدساتها تعتبر غير قانونية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لجميع الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.