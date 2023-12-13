رواد السوشيال ميديا تفتح النار على ريا أبي راشد (تفاصيل)

في ذكرى ميلاده

أثارت الإعلامية ريا أبي راشد حالة من الجدل بأحدث إطلالاتها التي ظهرت بها خلال حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم في جدة بدورته الثالثة.

ريا أبي راشد تقع في فخ الصهانيه وجمهورها ينتقدها

ريا أبي راشد

وتفاعل متابعيها مع إطلالتها وجاءت أبرز التعليقات معارضه لها: " وده طبعا أحمر يرمز لدماء الشهداء اللي بيموتوا كل ثانية في غزة ! الفنانين صهاينة العرب unfollow ليكوا كلكوا، عالم موازي اقسم بالله انك انت و الي مثلك ما بتستاهلوا تكونوا بشر unfollow، صراحة ما حدا فارقة عليه اطلالتك و فستانك بهيك ظروف، عندكم ملايين عم تابعكم و المفروض تكونوا عم تستخدموا مناصتكم لتوعية الناس و للمساعدة بوقف الدم الي عم يسفك مش للاستعراض بهيك وقت!، فعلا كتير شخصيات كنا بنحبها و بنحترمها لكن للاسف سقطت الآن من اعنينا".

ريا أبي راشد

وجاءت إطلالتها لافته، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، وفضفاض من أسفل، وأكمام ملكية، يتسم بشق مثير كشف عن احد ساقيها، صمم الفستان من قماش الحرير باللون الأحمر الصارخ، الفستان حمل توقيع مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد، وزين الفستان ببعض قطع الزهور المرصعه بالزمرد الأحمر.

ريا أبي راشد

وتزينت ببعض المجوهرات المرصعه بحبات الألماس ونسقت كلاتش راقية مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

ريا أبي راشد

ريّا أبي راشد (بالإنجليزية: Raya Abirached)‏ (12 مايو 1977 -)، مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003.

ريا أبي راشد

منذ عام 2010 وهي تقوم بتقديم برنامج المواهب الشهير أرابز غوت تالنت إلى جانب مغني الراب السعودي قصي خضر. كما تنفرد بتقديم برنامجها الخاص سكووب. الذي يغطي آخر أخبار هوليود بالإضافة إلى استضافتها لأبرز المشاهير من الممثلين.

ريا أبي راشد

سيرتها

بدأت حياتها المهنية كصحفية في بيروت قبل انتقالها إلى المملكة المتحدة بعام 1999، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والماجستير في السينما وعلى درجة الماجستير في الصحافة والإذاعة من جامعة وستمنستر، لندن. تتحدث عدة لغات بطلاقة، وهنّ العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.

حياتها المهنية

تعتبر ريّا أول محاورة عربية تدخل كواليس نجوم السينما والموسيقى والفن الغربي، ومن هنا توسعت نشاطاتها بعد حصولها على شهادة ماجستير في الصحافة المرئية في لندن؛ لتشمل إعداد وتقديم برنامج «سكووب» في عام 2005 الذي تقوم ريّا فيه بمحاورة نجوم الغرب. وتعتبر ريّا برنامج «سكووب» أهم إنجازاتها كمحاورة خاصة.