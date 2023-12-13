رئيس أنقرة جوجو يستقيل من منصبه بعد اعتدائه على الحكم ويؤكد: لقد غشنا

أعلن فاروق كودجا رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، رحيله عن منصبه بعد اعتدائه على حكم مباراة فريقه مع تشايكور ريزا سبور في مسابقة الدوري المحلي.

أكد كودجا أنه تعرض للغش من قبل الحكم خليل أوموت ميلير، رغم تقديمه الاستقالة من رئاسة النادي التركي.



قال كودجا في بيانه الرسمي للنادي أنه مهما كان حجم الظلم أو مدى الخطأ الذي ارتكبه الحكم، لا شئ يمكن أن يضفي الشرعية أو يفسر العنف الذي ارتكبته، أعتذر لمجتمع الحكام التركي، والجمهوري، وأمتنا.



كان الاتحاد التركي لكرة القدم، أعلن تعليق النشاط الكروي حتى إشعار آخر، بعد ضرب كودجا لحكم المباراة بـ "لكمة" في وجهه بعد نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.



وقام كودجا رئيس نادي أنقرة جوجو، والمرشح المحتمل لرئاسة بلدية العاصمة بتوجيه لكمة قوية إلى الحكم على وجهه في أرض الملعب بعد اللقاء، ما أدى إلى إصابة قوية للحكم في عينه، بعدما ركض بسرعة نحو الملعب مع مجموعة الرجال قبل أن يوجه ضربة له بعد نهاية اللقاء.



وسقط ميلير أرضا بعد اللكمة ثم بدا أنه تعرض للركل مرات عدة في ظل حالة الفوضى التي نشبت وقتها.



من جانبه قال الحكم في بيان رسمي أن رئيس أنقرة جوجو ركمني تحت عيني اليسرى فسقطت أرضا، وركلوني على وجهي وأجزاء من جسمي عندما كنت على الأرض، مضيفا أنه رئيس النادي قال له ولزملائه الحكام، سأقضي عليكم وتوجه إلى مباشرةً قائلا سأقتلك.



أحدثت تلك الواقعة جدلا واسعا في الصحف التركية، وأدت الحادثة إلى ردود فعل رياضية وسياسية واسعة، وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه الواقعة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو.

