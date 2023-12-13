الأنبا بيشوي يترأس اجتماع الأقباط في أسوان

بالتزامن مع سهرة كيهك



يترأس نيافة الأنبا بيشوي، أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، يوم الجمعة المقبل، فعاليات الاجتماع العام للأقباط الأرثوذكس بمقر المطرانية في كاتدرائية رئيس الملائكة ميخائيل بالتزامن مع "فترة كيهك وصوم الميلاد"، ذلك بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



تفاصيل الاجتماع العام بأسوان



يستمر الاجتماع ساعتين يتضمنا فقرات روحية عدة تُستهل بإقامة طقس رفع بخور عشية، وإقامة الطقوس القبطية الأرثوكسية، بالإضافة إلى فقرات روحة وحوارية مع أسقف الإيبارشية ثم ترانيم روحية وكلمة العظة الروحية.

تسبحة كيهك وصوم الميلاد المجيد



استهل الأقباط في ربوع الأرض خلال الفترة الماضية بنهضة صوم الميلاد المجيد من أيام، لمدة ٤٣ يوما حتى احتفالية عيد ميلاد السيد المسيح في ٧ يناير، بينما بدأت سهرة "كيهك" السبت الماضي.

أنشطة واحتفالات..شهدتها الكنائس المصرية



تحرص الكنائس القبطية على إقامة فعاليات ومناسبات متنوعة تحاكي تاريخا عظيما واحتفلت خلال الفترة الماضية في ربوع مصر، مناسبات متنوعة واقامت الفعاليات الروحية، كان كم آخرهم: "عيد الصليب المجيد" الذي استغرق 3 أيام متواصلة، وأقام الأقباط القداسات بالطقس الفرايحي، وتعيد هذه المناسبة ذكرى العثور على الصلب بجبل الجلجلة، وبعدها اختفى ولم يجد له آثار باقية رغم محاولات البحث من قبل الجماعات المسيحية هناك.