مقاطعة السلع الداعمة للكيان الصهيوني تُفسح الطريق للمنتجات المصرية

٩٠٠ شركة تشارك فى فوود افريكا

شهدت الدورة الثامنة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات"فود أفريكا" المقام في الفترة من 12 الى 14 ديسمبر الحالي بمركز مصر للمعارض الدولية مشاركة كبيرة من الشركات المصرية والعربية والاجنبية.

بلغ عدد الشركات المشاركة 900 شركة تمثل 32 دولة بالإضافة إلى 500 مشتري دولي.

قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتنظيم معرض "فود افريكا" إن المعارض هي القنوات اللازمة لتعريف العالم على منتجات البلاد، كما أنها بوابة لزيادة التصديرلافتا الى أن المعرض في دورته الحالية لأول مرة يضم جمعيات وصناعات بسيطة وهي أساس التنمية الحقيقية.

ومن الشركات المشاركة فى معرض فود افريكا، كيلوجز نودلز وهى شراكة مع شركة سنغافورة، وقالت غادة محمد مسئول التصدير بالشركة إن البداية كانت فى ٢٠١٨ بإنشاء مصنع واحد فى مصر ساهم فى توفير فرص عمل لمئات الشباب المصريين وخلال بضعة أعوام نجح المصنع فى الحصول على حصة سوقية فى السوق المصرى.

وأشارت إلى أن المصنع ضمن القائمة البيضاء الصادرة عن هيئة سلامة الغذاء المصرية مشيدة بدور الهيئة فى فتح آفاق تصديرية خارج مصر، لأن القائمة البيضاء التى اصدرتها الشركة تعتبر داعم قوى للشركات فى السوق العالمية

وعن مشاركتهم فى معرض فود افريكا قالت غادة أن المعرض فرصة كبيرة لفتح أسواق خارجية أمام الشركات العاملة فى مصر.

ومن الشركات المصرية التى شاركت فى فود افريكا إحدى شركات الشيكولاتة، وأكد رمضان أبوزيد مدير الفروع بالشركة أن حملة مقاطعة السلع الداعمة للكيان الصهيوني ساهمت فى اتاحة الفرصة للمنتجات المصرية لطرح منتجاتها بشكل أكبر، ما ساهم فى زيادة المبيعات من ألف بار شيكولاتة يوميا إلى ١٠ آلاف بار يومياً.