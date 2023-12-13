هواوي تكشف عن أول سماعاتها بتقنية الأذن المفتوحة وHUAWEI MatePad Pro

كشفت هواوي النّقاب عن أحدث أجهزتها اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة وسماعات الأذن في حدث هواوي تحت شعار “ابتكار الجمال”. من بين الأجهزة الجديدة التي تم إطلاقها في الحدث هي سماعات HUAWEI FreeClip – وهي سماعات عصرية بتصميم أذن مفتوح، بالإضافة إلى الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad Pro بمقاس 13.2 بوصة - أكبر جهاز لوحي من هواوي حتى الآن، ومجموعة مطوّرة من الحاسوب المحمول MateBook D 16. يسير هذا الإطلاق الأخير للمنتجات على نهج حدثها السابق في أكتوبر المنصرم: رائدة في الموضة "Fashion Forward"، والذي شهِد الكشف عن مجموعة جديدة من المنتجات القابلة للارتداء.





أضاف بابلو نينج، رئيس قسم المبيعات وتطوير النظام البيئي العالمي لخدمات هواوي السحابية للمستهلكين."نحن نؤمن بأهميّة التكنولوجيا في خلق أساس متين للإبداع. ونحن نضيف البُعد الجمالي والموضة إلى تكنولوجيا الصوت القابلة للارتداء، لجعلها انعكاسًا واضحًا للأناقة. وهي نتيجة لسعي هواوي المستمرّ بالاكتشاف والاستثمار المستمرّين في إنشاء تصاميم رائدة. كما نقدّم الجهاز اللوحي الجديد HUAWEI MatePad Pro 13.2"، جهاز لوحي سيساعد الناس على إطلاق العنان لإبداعهم."





تعد FreeClip أول سماعات أذن مفتوحة من هواوي، وهي تجمع بين الصوت اللاسلكي والتصميم الأنيق في جهاز واحد متعدد الاستخدامات يشبه المجوهرات. يمكن للمستخدمين الاستمتاع براحة أثناء الاستماع بأذن مفتوحة والتعبير عن أناقتهم في نفس الوقت. بفضل تصميم جسر C المنحني والمبتكر، فإنها تتلاءم بشكل مريح مع انحناء الأذن. . تصميم الجسر C هو محور FreeClip الذي يعمل كوصلة للسماعات والموصل بين وحدات الصوت والبطارية. تم اعتماد تصميم FreeClip بناءً على نتائج بيانات الأبحاث التي تم إجراؤها على أكثر من 10,000 أذن بشرية لتطوير التصميم المريح على مستوى الميكرون الذي خضع لأكثر من 25,000 اختبار موثوقية. وهذا يضمن بقاء سماعات الأذن ثابتة على الأذنين حتى أثناء أكثر الأنشطة البدنية حركةً.





توفر تقنية الاستماع بالأذن المفتوحة من FreeClip صوتًا واضحًا وغامرًا دون حجب الضوضاء المحيطة. لتقليل تسرب الصوت وضمان الخصوصية، تستخدم سماعات الأذن نظام موجة صوتية عكسية تقوم بضبط مستوى الصوت بذكاء وتلغي الموجات الصوتية التي تتسرب من سماعات الأذن.



تأتي سماعات الأذن في علبة شحن على شكل صَدَفة ذات لمعان لؤلؤي وملمس ناعم يشبه الحجر. توفر الحافظة قبضة مريحة وجمالية فريدة تمزج بين البساطة والأناقة. مع علبة الشحن، يتميز FreeClip بإجمالي وقت تشغيل للموسيقى يصل إلى 36 ساعة. إذا كانت البطارية منخفضة، فيمكن للمستخدمين شحن سماعات الأذن بسرعة لمدة 10 دقائق والاستمتاع بثلاث ساعات من الاستماع.





يقدّم جهاز MatePad Pro بمقاس 13.2 بوصة بعض الابتكارات الرائدة لمجموعة أجهزة الحاسوب اللوحية من هواوي. فهو يتميز بشاشة OLED مرنة وواسعة بشكل كبير ويتمتع بنسبة مذهلة من الشاشة إلى الجسم تبلغ 94%، مما يجعله الجهاز اللوحي الذي يتمتيّز بأعلى نسبة شاشة إلى جسم متاحة حاليًا. وتتميز الشاشة بمعدل تحديث عالٍ يصل إلى 144 هرتز. بفضل تصميمه الخفيف الوزن والنحيف بشكل كبير، يضع الجهاز اللوحي معيارًا جديدًا للأجهزة اللوحية من حيث سهولة الحمل والتنقل. ولا يزيد وزنه عن 580 جرامًا فقط ويبلغ سمكه 5.5 ملم فقط، مما يجعله أنحف جهاز لوحي متوفر في السوق.