أسباب كثافة تصويت أهالي سيناء في انتخابات الرئاسة (شاهد)

أشاد المحلل السياسي، بشير عبد الفتاح، بمقترحات تسهيل إجراءات الانتخاب للمواطنين.

وقال “عبدالفتاح” خلال استضافته مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود مقدمة برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إن لجان المغتربين التي نظمتها الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت كثيرا على نحو 10 ملايين مواطن إجراء تصويتهم.

واقترح أن يدلي أي مواطن في الانتخابات بأي لجنة مجاورة له؛ من دون النظر لمحل إقامته أو مسكنه، وفق نظام إلكتروني متبع تعمل على زيادة المشاركة في الانتخابات.

أهالي سيناء

ولفت إلى أن أهالي سيناء والمناطق الحدودية شاركوا في هذه الانتخابات بنسبة كبيرة، وهذا الأمر يعني نجاح الحكم المحلي والأحزاب السياسية في تلك المناطق، منوها أنه في سيناء هناك إدراك ووعي بالجانب الأمني والاقتصادي للمنطقة، بالتزامن مع ما يحدث على الحدود مع فلسطين.

القيادة السياسية

وتابع: مشاركة أهالي سيناء تعني الثقة في القيادة السياسية ودعمها في أي قرار على كافة الأصعدة.



