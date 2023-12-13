مدير مركز الأهرام للدراسات: الإقبال الكبير على الانتخابات “سابقة هي الأولى”

أكد محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الإقبال الكثيف والمشاركة في الانتخابات الرئاسية ظاهر وواضح، مشددًا على أن هناك نقلة كبيرة في معدل المشاركة بمقارنة كل الانتخابات الرئاسية السابقة والتي كان بها أقل من معدل المشاركة من الانتخابات البرلمانية.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح “فرحات”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترانيوز"، اليوم الأربعاء، أن نسبة المشاركة تعتبر سابقة هي الأولى، مؤكدًا أن هناك وعيا كبيرا لشعب المصري في المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم في الاختيار بكل حرية وهناك مشاركة من مختلف الفئات العمرية.

وأضاف أن الظاهرة الثانية وهي نسيبة المشاركة الكبيرة من جميع المحافظات، وأيضًا مشاركة الشباب والإقبال على التصويت ظاهرة كانت بارزة جدًا.

ومن جانبه أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وفي الانتخابات الرئاسية 2024 اجتمع المصريين حول شىء واحد حتى وإن كانت الاختيارات مختلفة، نسعى لمثل هذه المناسبات مثل الانتخابات الرئاسية التي تظهر الحشد الوطني.

الانتخابات الرئاسية

وأوضح أنه من المهم أن نتسم بالروح الرياضية ونتقبل النتيجة أيًا كانت، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء.

وعلق عن دور المراقبين لهذه الانتخابات، مشددًا على أن المراقبين لهم دورين، أولًا أن يؤكدوا لنا أنه لا توجد أي تجاوزات أو خروقات، والأمر الآخر أن يدرك العالم كله أن الذى يجلس على كرسي الرئاسة في مصر، هو نتيجة اختيار سليم وكامل من الشعب المصري، موضحًا أننا دولة من أقدم بلدان العالم، ولن تاريخ مكتوب من آلاف السنيين تاريخنا مشرف.

الانتخابات الرئاسية 2024



وعن نسب المشاركة والإقبال الشديد بالانتخابات، قائلًا: “سعداء أن يتم الاعلان بأن نسبة المشاركة تخطت 45% وهي نسبة عالية جدًا في تاريخ الانتخابات المصرية وفي تاريخ الانتخابات عمومًا، وهو ما يؤكد أن هناك حشد، خاصة فى ظل أننا نواجه مشاكل عالمية سواء الحرب فى أوكرانيا، أول المشاكل العالمية الأخرى، أو مشاكل أقليمية من انقسامات وحروب داخلية فى البلاد من حولنا في سوريا ولبنان وليبيا، ثم الكارثة الكبري التي تحدث فى غزة”.

وأضاف أن المشاركة والإقبال من الناخبين على صناديق الاقتراع تعني أن هناك تفويض للحكومة المصرية، والشعب غير راض بالمرة عما يجري في غزة.