طقس سيئ وأمطار غزيرة على مدن ومراكز البحيرة

تشهد محافظة البحيرة طقس سيئ وإنخفاض درجة الحرارة، وأمطار غزيرة على مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد، والتي أغرقت المشوارع والميادين، وحولتها إلي برك من المياخ.

صاحب حالة الطقس وسقوط الأمطار، رياح متوسطة مثيرة للرمال والأتربة في المناطق الصحراوية بوادي النطرون والنوبارية ومركز بدر، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، أثنا قيادتهم للسيارات بالطريق الصحراوي القاهرة / الإسكندرية.

وسارعت الوحدات المحلية بمدن وقري المحافظة ، بالدفع بالمعدات والأجهزة وسيارات الكسح ، لسحب المياة المتراكمة من الشوارع ، لضمان سيولة المرور وعبور المواطنين.

وتم فصل التيار الكهربائي عن العديد من قري أبوالمطامير وحوش عيسي والدلنجات وأبو حمص، خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية ، بسبب الرياح .

وسادت حالة من السعادة بين المزارعين، بسبب سقوط الأمطار الغزيرة، والتي توفر عليهم نفقات ري الحقول، وقدرة مياه الأمطار علي قتل الآفات الضارة بالنباتات.