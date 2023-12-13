نميرة نجم تدعم إنشاء لجنة تنسيق إحصاءات الهجرة في اتحاد المغرب العربي

أشارت السفيرة الدكتورة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة (AMO) إلى أهمية تحسين توافر وجودة إحصاءات الهجرة في منطقة المغرب العربي، وتعزيز التعاون الإقليمي في إنتاج واستخدام بيانات الهجرة، وعلى الدور الرئيسي لبيانات الهجرة في فهم احتياجات البلدان والتمكين من اتخاذ قرارات فعالة لتطوير سياسات الهجرة، وتحسين توافر وجودة إحصاءات الهجرة في منطقة المغرب العربي وتعزيز التعاون الإقليمي في إنتاج واستخدام بيانات الهجرة، وعلى الدور الرئيسي لبيانات الهجرة في فهم احتياجات البلدان والتمكين من اتخاذ قرارات فعالة لتطوير سياسات الهجرة.

جاء ذلك أثناء مشاركتها في ورشة عمل عبر الإنترنت حول "إنشاء لجنة تنسيق إقليمية لإحصاءات الهجرة" نظمتها الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي في في تونس بالتعاون مع المكتب الإحصائي للاتحاد الإفريقي (STATAFRIC)، وبدعم من المعهد السويدي للإحصاء (SCB) والمكتب النرويجي للإحصاء (SSB).

وقد دعمت السفيرة في مداخلتها إنشاء لجنة التنسيق الإقليمية المعنية بإحصاءات الهجرة، مؤكدا على التزام مرصد الهجرة الأفريقي بتعزيز القاعدة المعرفية للقارة بشأن الهجرة والتنقل، وتوجيه البلدان الأفريقية في تطوير سياسات الهجرة الفعالة.

وأشار الخبير القانوني التونسي ليث زين العابدين خلال مداخلته إلى أهداف ومهام المرصد الإفريقي للهجرة في جمع وتحليل ونشر بيانات الهجرة في القارة الإفريقية عموما، ومنطقة المغرب العربي خصوصا ، وعلى الدور الرئيسي الذي يلعبه المرصد في تزويد القارة بمصدر مركزي وموحد لبيانات الهجرة من أجل البحوث المستقبلية، وتحسين القاعدة المعرفية للقارة بشأن الهجرات والتنقل، وسد الثغرات في بيانات الهجرة، وتوجيه البلدان الأفريقية في تطوير الهجرة ، وسياسات الهجرة الفعالة.

الجدير بالذكر أن لجنة تنسيق إقليمية لإحصاءات الهجرة تتكون من خبراء يمثلون المؤسسات المسؤولة عن إنتاج إحصاءات الهجرة في البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، بما في ذلك معاهد الإحصاء، ووزارات التشغيل، والوزارات المكلفة بالهجرة على المستوى الوطني، بهدف تعزيز بناء القدرات المتبادلة داخل اتحاد المغرب العربي و التعاون بين بلدان الجنوب أو تعزيز التعاون بين المعاهد الإحصائية ومنتجي إحصاءات الهجرة الآخرين.

