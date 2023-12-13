اللجنة العامة بمركز أرمنت: حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65963 صوتًا

أعلنت اللجنة العامة بمركز أرمنت في محافظة الأقصر، حصول المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي على 65 ألفًا و963 صوتًا، وفريد زهران على 7 آلاف و251 صوتا، فيما حصل المرشح عبدالسند يمامة على ألفٍ و463 صوتًا، والمرشح حازم عمر على ألفٍ و269 صوتًا.

يشار إلى أن ماراثون الانتخابات الرئاسية قد انطلق خارج مصر في الأول من ديسمبر الجاري، داخل 137 سفارة وقنصلية مصرية في الخارج، بينما انطلقت أعمال التصويت الأحد الماضي للمصريين بالداخل على مدار ثلاثة أيام وهي الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق "10، 11، 12" ديسمبر الجاري.

وجرت انتخابات الرئاسة داخل مصر في 9376 مركز اقتراع، بواقع 11631 لجنة فرعية بكافة أنحاء الجمهورية، وبلغ عدد من يحق لهم التصويت 67 مليون ناخب وناخبة، وأشرف على انتخابات الرئاسة نحو 15 ألف قاض، بواقع قاض لكل صندوق.

وتتلقى الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، ويجري البت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان يومي الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023.

وتُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة 2024، يوم الاثنين الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، وتُنشر في الجريدة الرسمية، وذلك وفق الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، المُعلن من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

