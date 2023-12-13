استشهاد فلسطينيين اثنين إثر قصف استهدف منزلًا بدير البلح

استشهد فلسطينيان فى دير البلح إثر قصف استهدف منزلًا، حسب ما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قال أمس في حفل إضاءة الشمعدان في البيت الأبيض إن الدفء والتواصل الذي يشعر به مع الجالية اليهودية لا يتزعزع، مضيفًا أنه وقع في مشاكل عديدة ووجه له انتقادات عندما قال قبل بضع سنوات “بإنك ليس عليك أن تكون يهوديًا لتكون صهيونيًا”، متفاخرًا: "أنا صهيوني".

وجرى حفل استقبال في البيت الأبيض بحضور بايدن بمناسبة "عيد الحانوكا" اليهودي، وحضر الحفل 800 ضيف.

وأضاف “بايدن” متحدثًا خلال الحفل "سنواصل تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل حتى تتخلص من حماس، لكن علينا أن نكون حذرين، عليهم أن يكونوا حذرين يقصد (إسرائيل). الرأي العام العالمي كله يمكن أن يتغير بين عشية وضحاها، ولا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

وأضاف: "كما قلت بعد هجوم (طوفان الأقصى في 7 أكتوبر)، فإن التزامي بسلامة الشعب اليهودي، وأمن إسرائيل، وحقها في الوجود كدولة يهودية مستقلة، لا يتزعزع".