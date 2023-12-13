أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13 - 12 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) بداية التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 13 ديسمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 2793 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر الآن:

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2793 جنيها، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3192 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2926 جنيها.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2394 جنيها، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1862 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1596 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1197 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 22344 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1980 دولارات للأوقية.

