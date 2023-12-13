"حزب الله" يقصف 8 أهداف لجيش الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه استهدف على مدار يوم أمس 8 مواقع للجيش الإسرائيلي وتجمعات لجنوده في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.

وقال الحزب في بيان إنه استهدف، أمس الثلاثاء، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان موقع بياض بيلدا العسكري، ونقاط انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع العاصي بالأسلحة المناسبة وحقق إصابات مباشرة.

كما قصف الحزب، بحسب البيان، 5 أهداف أخرى للجيش الإسرائيلي في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث استهدف موقع المالكية، ومرابض ‏مدفعية الجيش الإسرائيلي في خربة ماعر‏، وقصف نقاط ‏انتشار جنود الجيش الإسرائيلي في محيط موقع جل العلام‌‎، وموقع حدب يارون.

وأشار الحزب إلى أن مقاتليه استهدفوا كذلك موقع الراهب، وثكنة زرعيت (قرية طربيخا اللبنانية المحتلة) بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة.

وتشهد الحدود بين إسرائيل وسوريا ولبنان توترا متزايدا منذ بدء التصعيد في قطاع غزة، حيث تتعرض الأراضي الإسرائيلية لقصف متكرر من الأراضي السورية واللبنانية، وترد بقصف مضاد.

