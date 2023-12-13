طريقة عمل بان كيك البطاطا| ترفع المناعة وتحسن الرؤية

بان كيك البطاطا الحلوة من الوصفات اللذيذة والتي يمكنك تناولها كوجبة إفطار صحية وشهيه، كما تحتوي على العديد من الفوائد المذهلة للجسم، مثل الألياف والفيتامينات، وفيما يلي نقدم لك طرقة تحضيرها بالخطوات، وأهمية تناول البطاطا الحلوة.





طريقة عمل بان كيك البطاطا الحلوة

المقادير

- مقادير البان كيك :

بيض : 6 حبات

دقيق : ثلاث أرباع الكوب

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بطاطا حلوة : 3 حبات (مقشرة ومبشورة)

- تفاح : 3 حبات (مقشر ومبشور)

- بصل : 1 حبة (مبشور)

- زيت نباتي : نصف كوب

- جبن كريمي : علبة (طري)

- سكر بني : ربع كوب

- قرفة : نصف ملعقة صغيرة

- زبادي : نصف كوب





طريقة التحضير

قومي بخفق الجبن الكريمي مع السكر البني والقرفة والزبادي في الخفاقة حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.

اخفقي البيض والدقيق وجوزة الطيب والملح والفلفل في وعاء.

قومي بإضافة البطاطا الحلوة المبشورة والتفاح المبشور والبصلة المبشورة وقلبي حتى تمتزج المكونات.

سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واسعة على نار متوسطة وأضيفي حوالي ثلث كوب من خليط البان كيك واتركيه لمدة دقيقتين حتى يتحمر ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى تتحمر.

ضعي البان كيك في أطباق ووزعي خليط الجبن الكريمي وقدميه.

فوائد تناول البطاطا الحلوة

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.





تساعد على الهضم الجيد

تعد البطاطا الحلوة من الأكلات الغنية بالألياف الغذائية والمعروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر



تقوية المناعة

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين سي والبيتا كاروتين، لذلك فهي مهمة لتقوية الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد على مواجهة الجذور الحرة التي تواجه الجسم، كما أنه يساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.



علاج الإمساك والحماية من سرطان الأمعاء

البطاطا الحلوة غنية بالألياف خاصة عندما تؤكل بقشرها، وفي هذه الحالة لا تعمل فقط على علاج الإمساك وتعزيز الهضم السليم، وإنما أيضا تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

تحسين الرؤية

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بشكل عام في الخضار ذات اللون البرتقالي الزاهي، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، ويتم استخدامه لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك، وبتناول البطاطا الحلوة يمكن السيطرة على اضطرابات العين المختلفة المتعلقة بنقص فيتامين أ مثل جفاف الملتحمة وإعتام عدسة العين.