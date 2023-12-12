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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ريال مدريد يتأخر أمام يونيون برلين في الشوط الأول من دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

أنتهي الشوط الأول من مواجهة ريال مدريد ويونيون برلين بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد آندر التن فورستيري ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين بدوري الأبطال


 

وسجل كيفن فولاند هدف التقدم الاول لفريق يونيون برلين في الدقيقة 45 من نهاية أحداث الشوط الاول للمباراة. 

وبدأ الملكي المباراة بتشكيل مكون من..
 

في مركز حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

في خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، دافيد ألابا وفران جارسيا.

في خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، لوكا مودريتش، داني سيبايوس ، جود بيلينجهام.

في خط الهجوم: خوسيلو ، رودريجو جويس.
 

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما يأتي يونيون برلين في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط.
 

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