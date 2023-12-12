تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين بدوري الأبطال

وضع كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، ملامح التشكيل الذي سيبدأ به في مواجهة يونيون برلين الألماني المقررة في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على خصمه يونيون برلين، مساء اليوم الثلاثاء، حيث ستقام المباراة على ملعب "برلين الأولمبي".

وينفرد ريال مدريد بصدارة مجموعته الاوروبية برصيد 15 نقطة، وحسم البطاقة الأولى المؤهلة إلى دور الـ16، بينما يتذيل يونيون برلين ترتيب المجموعة ويمتلك نقطتين فقط ويأمل في تحقيق الفوز أمام ريال مدريد، وخسارة براجا أمام نابولي، من أجل التأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام يونيون برلين

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، روديجر، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إبراهيم دياز، رودريجو، خوسيلو.