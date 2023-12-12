المشدد 3 سنوات للمتهمين بإكراه شاب على بيع وحدة سكنية

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل وعاطل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بإجبار شاب بالقوة علي توقيع سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة بالدور الأرضي.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمة هددت المجني عليه حاتم.م، باستعمال القوة، لإجباره على توقيع سند مثبت، لتصرفه بالبيع في الوحدة السكنية الكائنة، بالدور الأرضي يمين الصاعد بالعقار لصالح المتهم الثاني.

وقالت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنها قدمت مشروب يحتوي على جرعة من مادة بها منوم، بمعرفة المتهم الثاني، والتي شلت قدرة المجني عليه على الحركة والإدراك، مستغينة حالته تلك في وضع بصمة إصبعه على ذلك العقد.

والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة برفقة المتهم الثاني، على النحو المشار إليه في التحقيقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



