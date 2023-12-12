محافظ القليوبية: بدء الفرز بعد إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية 2024

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء تم الانتهاء من عملية التصويت فى اليوم الثالث، بجميع اللجان الانتخابية بدائرة المحافظة وبدء اعمال الفرز.

وتابع محافظ القليوبية، عملية غلق اللجان الانتخابية من خلال غرفة العملية الرئيسية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، ومركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، والتى تتابع العملية الانتخابية على مدار الساعة، والتواصل مع جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية، لتسهيل عملية إدلاء الناخبين بأصواتهم، والحفاظ على سلامتهم، وذلك بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والعميد ا.ح طارق عبد المعطى المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.