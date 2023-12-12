كبار السن وذوى الهمم بالفيوم يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توافد عدد كبير من كبار السن وذوي الهمم، ممن حرصوا على المشاركة والإدلاء بأصواتهم، وممارسة حقهم الدستوري وأداء واجبهم الوطني، خلال فترة الانتخابات الرئاسية 2024، تأكيداً منهم على المشاركة بفاعلية في هذا الاستحقاق الدستوري، وأيضاً دورهم الكبير والإيجابي نحو وطنهم العزيز مصر، حيث تم توفير مقاعد متحركة لهم بمداخل اللجان.

وأضاف المحافظ، أن الجهات المعنية بالعملية الانتخابية قامت باصطحاب المواطنين من كبار السن وذوي الهمم، للتيسير عليهم خلال عملية الاقتراع، بالإضافة إلى توفير مقاعد خاصة لهم أمام اللجان للاستراحة، وتقديم الاستشارات المطلوبة فى حالة احتياج توضيح خطوات عملية التصويت.

سيارات اسعاف

و أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي بإسم المحافظة، أن هناك ثلاث حالات من المواطنين كبار السن وذوي الهمم، الذين أصروا على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري برغم ظروفهم الصحية، وطالبوا بتوفير سيارات إسعاف لنقلهم من محل إقامتهم إلي اللجان الفرعية المدون بها أسمائهم، وهم: مواطناً من عزبة الموالك التابعة للوحدة المحلية بقرية الحجر بمركز إطسا، ويبلغ من العمر 77 عاماً، ومواطناً آخر "قعيد" من عزبة الخوري بحجز دفنو بمركز إطسا أيضاً، وسيدة من منطقة الصيفية بمدينة الفيوم، وعلى الفور تم توفير سيارات الإسعاف اللازمة، وتم نقلهم إلي مقار اللجان الخاصة بهم، وقاموا بالإدلاء بأصواتهم، وسط حالة من الفرحة والارتياح سيطرت عليهم، لقيامهم بواجبهم تجاه وطنهم، على الرغم من ظروفهم الصحية الخاصة.















































