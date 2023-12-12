صور.. غلق اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح

أغلقت اللجان الانتخابية فى محافظة مطروح فى تمام الساعه التاسعه مساء معلنه بذلك انتهاء ماراثون الإنتخابات الرئاسية فى مصر.

وقد كانت تستقبل اللجان الانتخابية اعداد من الناخبين حتى اللحظة الأخيرة قبل الإغلاق خاصة فى لجان السيدات بمدينة مرسى مطروح.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح.

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