الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صور.. غلق اللجان الانتخابية بمحافظة مطروح

صورة الخبر
صورة الخبر

أغلقت اللجان الانتخابية فى محافظة مطروح فى تمام الساعه التاسعه مساء معلنه بذلك انتهاء ماراثون الإنتخابات الرئاسية فى مصر.

وقد كانت تستقبل اللجان الانتخابية اعداد من الناخبين حتى اللحظة الأخيرة قبل الإغلاق خاصة فى لجان السيدات بمدينة مرسى مطروح.

جدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين  ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح.

IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٦٣٣
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٦٣٣
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٥٣٠
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٥٣٠
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٨٣٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٨٣٧
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٥٠٠
IMG_٢٠٢٣١٢١٢_٢١١٥٠٠
الجريدة الورقية