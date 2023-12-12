قبل غلق باب التصويت.. لجان مدينة إسنا بالأقصر تشهد توافد الناخبين

قبل غلق باب التصويت فى آخر أيام التصويت لانتخابات الرئاسية، شهدت اللجان الفرعية بمدينة إسنا جنوب الأقصر، إقبال كبير من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستحقاق الانتخابي.



وتوافد على اللجان، فئات عمرية مختلفة، خاصة السيدات وكبار السن، كان حضورهما ملحوظا، فى حين حرص بعض الأهالي على اصطحاب أبنائهم إلى اللجان، وأشاروا إلى أنهم حرصوا على المشاركة فى الاستحقاق الانتخابى الهام، والذى يعد واجب وطنى على كل مصرى.



يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.



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