الوطنية للانتخابات: غالبية الشكاوى التي رصدناها مرتبطة بكثافة الأعداد أمام مقار الاقتراع

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس غرفة العمليات إن أغلب الشكاوى المرصودة في غرفة العمليات مرتبطة بكثافة الأعداد أمام لجان الاقتراع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، مساء الثلاثاء، أن الشكاوى تعلقت بعدم تنظيم الطابور نظرا لكثافة الناخبين أمام اللجان.

وأوضح أن الهيئة تدخلت عن طريق الدفع بأعضاء من اللجان العامة؛ لتنظيم الطابور وعملية التقاطر داخل وخارج المقار الانتخابية.

وحول اعتزام الهيئة تطبيق التصويت الإلكتروني مستقبلًا، أشار إلى أن الأمر يتطلب تعديلًا تشريعيًا، منوهًا أن التصويت الإلكتروني لا يمنح الشفافية المرجوة، مضيفا: "تابعنا حدوث تشكيك بعد تطبيق التصويت الإلكتروني في بعض الدول، وفي الأغلب وصلت نسبة التشكيك إلى 60%".

ولفت إلى إمكانية تطبيق التصويت الإلكتروني مستقبلًا بعد تعديل القانون، ولكن ليس في انتخابات الرئاسة أو الاستفتاء؛ لأنها أمور متعلقة بتغيير سياسة ونظام عمل، وليس من السهولة تعريض تلك الاستحقاقات لأي مطعن.

وتنتهي عملية التصويت في انتخابات الرئاسة 2024، مساء اليوم الثلاثاء، تحت إشراف قضائي كامل يضم 15 ألف قاض استعانت بهم الهيئة الوطنية للانتخابات في رئاسة لجان التصويت والفرز، بالإضافة إلى اللجان العامة، ولجان متابعة سير العملية الانتخابية بالمحاكم



