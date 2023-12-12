ريال مدريد ويونيون برلين.. موعد والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

يخوض ريال مدريد الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا حينما يواجه نظيره يونيون برلين، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب برلين الأولمبي.

مباراة الليلة ستكون بمثابة تحصيل حاصل بالنسبة لريال مدريد حيث ضمن التأهل رسميا إلى الدور الإقصائي المقبل لتصدره مجموعته بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة.

في حين يتطلع يونيون برلين لتحقيق الفوز لاسيما وأن المباراة على ملعبه وامام جماهيره من اجل حجز المركز الثالث والتأهل إلى ملحق الدوري الأوروبي حال خسارة براجا أمام نابولي ويحتل يونيون برلين المركز الرابع في ترتيب مجموعته ولديه نقطتين فقط.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين كانت قد انتهت بفوز صعب لريال مدريد بهدف نظيف على ملعب "سانتياجو برنابيو".

موعد مباراة ريال مدريد ويونيون برلين

تنطلق مباراة ريال مدريد ويونيون برلين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد ويونيون برلين

تُذاع مباراة ريال مدريد ويونيون برلين عبر قناة beIN Sports HD 2 وسيعلق محمد بركات على أحداث المباراة.