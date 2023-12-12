فيديو.. توافد للناخبين أمام المقر الانتخابي بمدرسة الثانوية بنات في الأقصر



توافد عدد من الناخبين خلال الساعة الأخيرة من عملية التصويت، على اللجان ببندر الأقصر، وسط عملية تأمين مكثفة بمحيط اللجان.

ورصدت عدسة الوفد طابور للسيدات أمام المقر الانتخابي، مدرسة الأقصر الثانوية بنات، بالإضافة إلى توافد الناخبين على اللجنة خلال اللحظات الأخيرة قبل موعد غلق اللجان وانتهاء عملية التصويت في اليوم الأخير لانتخابات الرئاسة 2024.

يشار إلى أنه يبلغ عدد من يحق لهم التصويت بمحافظة الأقصر يبلغ 886377 ناخب وناخبة، موزعين على اللجان الفرعية في الأقصر 179 لجنة فرعية من بينها 4 لجان للمغتربين، وهم: لجنة قسم الأقصر، ومقرها معهد الفتيات بشارع خالد بن الوليد، ولجنة مركز طيبة، مقرها مدرسة المتفوقين، ولجنة الوافدين بمركز إسنا، ومقرها مدرسة إسنا الثانوية الفندقية، ولجنة مركز أرمنت، ومقرها مدرسة أرمنت الثانوية الصناعية.