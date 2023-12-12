لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية بالوادي الجديد تؤكد وقت التصويت يقترب من الانتهاء

أعلنت لجنة متابعة الانتخابات الرئاسية في محافظة الوادي الجديد المسؤولة عن إدارة سير العملية الانتخابية في المنطقة، واليوم الثالث هو يوم حاسم في هذه الانتخابات، وقد أكدت اللجنة أن وقت التصويت يقترب من الانتهاء ولم يتم تمديده، وهذا يعني أنه سيتم إغلاق مركز الاقتراع عندما يتم التصويت آخر ناخب في داخله.

تتجه الأنظار إلى الوادي الجديد حيث تأتي الانتخابات الرئاسية في هذه المحافظة في سياق التغييرات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، يعد هذا اليوم المهم فرصة للناخبين في التعبير عن أصواتهم واختيار الشخص الذي سيقود المستقبل السياسي للبلاد.

سيغلق مركز الاقتراع فور تصويت آخر ناخب، وهذا يعني أن الناخبين الذين لم يصوتوا بعد ما زال لديهم وقت محدود للتصويت، يجب عليهم الاسراع في المجيء إلى مراكز الاقتراع والمشاركة في عملية الاقتراع قبل إغلاق أبوابها.

تعتبر الانتخابات الرئاسية فرصة للشعب للمشاركة في تشكيل مصيرهم السياسي. تأتي هذه العملية الانتخابية في أعقاب فترة من استقرار وأحداث سياسية هامة في البلاد.