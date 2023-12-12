بدلة علم مصر.. نجل شعبان عبد الرحيم يخطف الأنظار في لجان الأزبكية

أدلى المطرب خميس شعبان عبد الرحيم بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة نقابة المهن العلمية بالأزبكية، وظهر نجل المطرب الشعبي ببدلة بألوان علم مصر.

وكانت نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت قبول المطرب خميس شعبان عبدالرحيم، بعد خضوعه لاختبارات.

وعبرنجل شعبان عبدالرحيم، عن سعادته لقبوله في نقابة، مشيرًا إلى استمراره بالسير على نفس لون غناء والده الراحل المطرب شعبان عبدالرحيم.



وأضاف: "سعيد بالانضمام للنقابة، والسبب الذي شجعني على خضوعي للاختبار، ضرورة وجود ضوابط للفن والغناء في مصر".

وأردف : "بعد نجاحي في الاختبارات وقبولي في النقابة، سأستمر على طريق والدي، ولن ابتعد أبدًا عن اللون الغنائي الخاص به".

ونجح المطرب خميس شعبان عبدالرحيم، في نقابة المهن الموسيقية، عقب تأكد اجتيازه الاختبارات الخاصة بدخول النقابة.