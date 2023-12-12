محافظة القليوبية تستجيب لطلب مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بتوجيه الإسعاف له للإدلاء بصوته بالقاهرة

قامت محافظة القليوبية بالتنسيق مع إسعاف القليوبية لنقل المواطن عاطف محمود النازي (من ذوي الاحتياجات الخاصة) المقيم بالشارع الجديد بحي شرق شبرا الخيمة ليتمكن من الوصول إلى لجنة التصويت المسجل بها إسمه بمدرسة الشهيد حمدي سعيد بالخليفة المأمون بمحافظة القاهرة.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغا بطلب المواطن للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، وتم التنسيق مع إسعاف القليوبية وعلى الفور تحركت أقرب سيارة إسعاف للمواطن نظرا لحالته الصحية وتم نقله إلى اللجنة ليتمكن من الإدلاء بصوته خلال الانتخابات الرئاسية وإعادته مرة أخرى لمنزله بحي شرق شبرا الخيمة .