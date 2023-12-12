مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، مرتفعة بما يصل الى نحو 14.05 نقطة ليقفل عند مستوى 11395 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 251 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 111 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : جازادكو، وأميانتيت، والصناعات الكهربائية، وعلم، والغاز الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الحفر العربية، وأسمنت اليمامة، وسيرا، وولاء، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.63% و3.43% .

فيما كانت أسهم شركات في الأسهم السعودية : أمريكانا، والباحة، وشمس، وأرامكو السعودية، والصناعات الكهربائية هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، وسابك، واتحاد اتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضًا بما يصل الى نحو 45.97 نقطة ليقفل عند مستوى 23659.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها نحو 21.7 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تداولاته خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على انخفاض طفيف بـ 9.60 نقاط ، ما نسبته 0.10 %، ليصل عند مستوى نحو 9 آلاف و726.75 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم القطرية عند نحو 127 مليونًا و609 آلاف و145 سهمًا، بقيمة 456 مليونًا و521 ألفًا و787.387 ريالًا، نتيجة تنفيذ 16120 صفقة في جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الأردنية

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.02%، ليصل الى مستوى 2395.41 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الأردنية نحو 2.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.7 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2259 صفقة.