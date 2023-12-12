مؤشر الأسهم فى مسقط يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط (30) خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، عند مستوى 4585.32 نقطة، منخفضًا بما يصل الى نحو 2.8 نقطة، او بنسبة انخفاض تعادل نحو 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4588.07 نقطة.

الأسهم فى مسقط

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط (30) مليونين و697 ألفًا و 439 ريالًا عُمانيًا، منخفضة بما يصل نسبتها نحو 13.4 %، مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و 115 ألفًا و 960 ريالًا عُمانيًا.

الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

الأسهم الكويتية

أغلقت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، على ارتفاع مؤشرها العام بما يصل الى نحو 60.12 نقطة ليصل إلى مستوى 6770.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.90 %.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 258.12 مليون سهم نفذت عبر 13200 صفقة نقدية بقيمة 79.4 مليون دينار كويتي.

وصعد مؤشر السوق الرئيسي فى أسواق الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 13.78 نقطة ليصل الى مستوى 5531.84 نقطة، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.25 % من خلال تداول 86.9 مليون سهم عبر 4284 صفقة نقدية بقيمة 12.8 مليون دينار.

كما حقق مؤشر السوق الأول فى أسواق الأسهم الكويتية مكاسب بما يصل الى نحو 78.51 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 7425.92 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 1.07 % من خلال تداول 171.12 مليون سهم عبر 8916 صفقة بقيمة 66.5 مليون دينار.

مؤشر الأسهم البحرينية تغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أقفل مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر، عند مستوى 1,939.72 بانخفاض قدره 0.50 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 732.55 بانخفاض قدره 1.12 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليونًا و56 ألفًا و182 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 289 ألفًا و41 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 50 صفقة ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.