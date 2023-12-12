مجلس الشباب المصري ينفي شائعة مد الانتخابات لليوم الرابع

تواصل مجلس الشباب المصري، من خلال غرفة العمليات المركزية ببرنامج الرصد والمتابعة مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن انتشار شائعة “ مد يوم الانتخابات لليوم الرابع”.

وأفادت الهيئة الوطنية ردًا على المجلس بأن الانتخابات الرئاسية ستنتهي اليوم في موعدها القانوني في تمام الساعة ٩ مساءا ولا توجد نية لمد الانتخابات لأي يوم أخر.

وجاء ذلك في إطار عمل البرنامج الوطني للرصد والمتابعة بالغرفة المركزية والمرصد الإعلامي للانتخابات بمجلس الشباب المصري والمنوط به الرد علي الشائعات.