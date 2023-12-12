ظهور عمال المناجم في جنوب إفريقيا بعد نزاع تحت الأرض لمدة 4 أيام

خرج أكثر من 400 من عمال المناجم الذين ظلوا تحت الأرض لمدة أربعة أيام في جنوب إفريقيا ، بعضهم أوقفهم زملاؤهم على خلفية التوترات في أعقاب جريمة قتل وقعت مؤخرا في ظروف غامضة ، من منجم ذهب شرق جوهانسبرج.

وقال زياد حسام من شركة "غولد وان" التي تدير المنجم في بلدة سبرينغز على بعد نحو 50 كيلومترا من جوهانسبرغ لوكالة فرانس برس "نحن سعداء جدا بانتهائها".

وتابع: "لدينا الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به مع النقابات للتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى".

وفي نهاية المناوبة الليلية يوم الخميس، استولى الموظفون الذين كانت وجوههم مخبأة تحت أقنعة على شارات زملائهم لمنعهم من العودة إلى السطح. وفقا ل Gold One وبعض عمال المناجم ، ظل غالبية الموظفين تحت الأرض عمدا احتجاجا.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، ظل أكثر من 500 عامل مناجم تحت الأرض لمدة ثلاثة أيام بسبب نزاع نقابي، مما أدى إلى فصل نحو 50 عاملا.

في الأسبوع الماضي ، قتل محقق أرسله المشغل للنظر في سبب حصار أكتوبر بالرصاص في ظروف لا تزال غير واضحة.

تشتبه Gold One في وجود صلة بين مقتل الرجل البالغ من العمر 55 عاما وتسريح العمال.

مدفوعا ب "الجوع"

يوم الاثنين ، ظهر عمال المناجم الذين ظلوا في قاع المنجم لعدة أيام تدريجيا في مجموعات صغيرة ، بدءا من الصباح الباكر. رفع بعضهم قبضاتهم عندما وجدوا أنفسهم في الهواء الطلق. هتف لهم الزملاء والأقارب الذين خيموا خارج الموقع عند خروجهم.

ووفقا لبعض الشهود، أصبحت الظروف في قاع المنجم لا تطاق، مع القليل من الطعام أو الماء: «رأينا بعض رفاقنا يغمى عليهم»، كما قال ثيمبيسيل نزيسان، الذي خرج لتوه من المنجم، لوكالة فرانس برس.

ووفقا للسيد حسام، أصبح الوضع "حرجا"، حيث يعاني بعض الموظفين من الجفاف والتوترات بين عمال المناجم مما يؤدي إلى مشاجرات.

بمجرد العودة إلى السطح ، تم نقل عمال المناجم إلى سقيفة حيث تم توزيع الطعام. خلع البعض ملابسهم المتسخة وبدأوا في الرقص. انفجرت امرأة في البكاء.

"لم نأكل شيئا لمدة أربعة أيام. الجوع دفعنا إلى الخروج»، اعترف عامل منجم آخر رغب في عدم الكشف عن هويته.

ارتدى بعض عمال المناجم قمصانا تحمل ألوان نقابة التعدين AMCU. وقالوا لوكالة فرانس برس إنهم يطالبون بالاعتراف بالنقابات العمالية في المنجم. كان تمثيل AMCU في قلب نزاع أكتوبر.

ومن المقرر أن يجري مشغل المنجم محادثات مع ممثلي النقابات في المستقبل القريب.