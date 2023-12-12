محافظ أسيوط يصطحب معمرة إلى داخل لجنة مدرسة المطيعة للإدلاء بصوتها بالانتخابات
اصطحب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط معمرة تبلغ من العمر 105عاماً وتدعى "فتحية عبدالغني حسن" من أمام لجنة مدرسة مدرسة المطيعة التابعة لمركز أسيوط ـ في لفتة انسانية ـ إلى داخل اللجنة للادلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية 2024 مشيداً بحرصها على الادلاء بصوتها رغم ظروفها المرضية وكبر سنها وتحركها على كرسي متحرك مصطحبة ابنها ... جاء ذلك خلال جولته في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية لتفقد عدد من اللجان بقرى مركز أسيوط ؛ رافقه خلالها حسني درويش رئيس مركز أسيوط.
ووجه محافظ أسيوط الشكر للسيدة وابنها الذي رافقها أثناء تأدية حقها الدستوري وواجبها نحو وطنها لافتاً إلى مثل هؤلاء الأشخاص الناخبين يعكسون مدى الوعي لدى الشعب المصري عامة والأسيوطي بصفة خاصة رغم مشقة الذهاب إلى اللجنة بسبب ظروفها الصحية التي لم تحول دون ذهابها إلى اللجنة والإدلاء بصوتهم في سعادة بالغة موضحاً إن لجان المحافظة تشهد اقبالاً كبيراً من الناخبين منذ الصباح الباكر وسط احتفالات بالعرس الديمقراطي لتخرج العملية الإنتخابية بالشكل الحضاري والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون مناشدًا المواطنين على الخروج للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستكمال الاستحقاق الدستوري الذي تشهده مصر بجميع محافظاتها.
يذكر أن الانتخابات الرئاسية تجرى بمحافظة أسيوط داخل 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة بالاضافة الى 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة، وتسهيلاً عليهم وفقا لتوجيهات وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وسط اشراف قضائي كامل
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