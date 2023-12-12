عمرو سعد يواصل تصوير فيلمه الجديد "الغربان"

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير مشاهده في فيلم الغربان، والمقرر أن يعرض العام الميلادي الجديد 2024 ضمن الموسم السينمائي الجديد.

وكشف عمرو سعد، تفاصيل جديدة عن فيلم الغربان، خلال تصريحات متلفزة، قائلًا:" العمل تكلفته باهظة ".

وأضاف “سعد”:" فيلم الغربان هياخد 12 أسبوع تصوير وفاضلنا أسبوعين بس، والفيلم فيه صعوبات كبيرة جدًا وبنصور في أكتر من بلد في العالم وفي فترة الأربعينات ".

وتابع عمرو سعد: "الغربان هو أكبر فيلم في تاريخ السينما المصرية من حيث ضخامة الإنتاج ".

ويشارك في بطولة فيلم الغربان بجانب عمرو سعد ومي عمر، عدد من النجوم أبرزهم محمد علاء، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، جميل برسوم، عبدالعزيز مخيون، صفاء الطوخي، محمود بزاوي، أحمد بدير، وغيرهم.

تدور أحداث الفيلم حول حقبة زمنية قديمة في عام 1942، فترة الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومل في إطار من الأكشن والتشويق.

المسلسل يتناول قصة يوسف الذي يُتهم بإنهاء حياة والدته، مما تدفعه الظروف للسفر والتخفي في عدد من الدول الأفريقية، حتى يغوص في عالم العصابات.

آخر أعمال عمرو سعد:

وخاض الفنان عمرو سعد الماراثون الدرامي للرمضان 2023 بمسلسل الأجهر وشاركه البطولة عدد كبير من النجوم على رأسهم الفنانة درة التونسية وعمروعبدالجليل ومحمد التاجي، والمسلسل من تأليف أحمد حلبة، أحمد بكر، محمد فوزي وإخراج ياسر سامي.

جدير بالذكر أن آخر أعماله مسلسل "الجسر"، الذي عرض أخيرًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وجسد فيه شخصية نوح.

وشاركه البطولة: نيللي كريم، أسماء أبو اليزيد، محمد علاء جامايكا، مها نصار، عصام عمر، وعدد آخر من الفنانين، العمل تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج بيتر ميمي.

