توافد المواطنين بجنوب سيناء علي لجان الانتخابات الرئاسية

في اليوم الثالث..

قال اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ان اللجان الانتخابية بجميع مدن المحافظة تشهد اقبالاً تاريخيا من المواطنين من مختلف الفئات العمرية من ( الشباب والسيدات، الجمعيات الأهلية والاحزاب، الفنادق والشركات والجهات الحكومية) منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم في ثالث أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 202.

وتصدر المشهد الانتخابي اصرار احد المعمرين يبلغ من العمر 120 عاما الشيخ محمود من تجمع بدوي مجيرح التابعة لمدينة دهب علي الادلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

أكد المحافظ، أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أى شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أى مشكلة فى الحال لحين الانتهاء من الانتخابات.

جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بمدينة دهب حيث تفقد المحافظ لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب وتشمل 2 لجنة أساسية لجنة ذكور ولجنة اناث، ولجان مدرسة علي بن ابي طالب الاعدادية وتشمل 2 لجنة وافدين لجنة ذكور ولجنة اناث.

وأضاف المحافظ أنه تم توفير 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين من التجمعات البدوية الي مقار لجانهم الانتخابية، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية،للتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية بلجان الوافدين المعدة لذلك.

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