اغانى بدوية وعرس ديمقراطي امام اللجان الانتخابية بمطروح

تزايد إقبال الناخبين أمام مقرات اللجان الانتخابية واصطفاف طوابير السيدات والرجال فى انتظار دخول اللجان للتصويت داخل صناديق الاقتراع فى الساعات الأخيرة قبل انتهاء اليوم الثالث والاخير للانتخابات الرئاسية بمطروح.

شهدت لجنة مدرسة "عبدالله ابو رسوة" بمنطقة الكيلو ٤ شرق مرسى مطروح ازدحام كبير فى الشارع المؤدى للمدرسة وأمام اللجنة من الناخبين الراغبين فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية.

وقد تعالت أصوات الاغانى الوطنية البدوية كما تعالت أصوات الزغاريد من السيدات المنتخبات ورفعوا علم مصر عاليا احتفالا بمشاركتهن فى هذا الماراثون الانتخابى.

واكد " سمير طليمات ابو العبيدى" أن لجنة ابو رسوة منذ الصباح وهى مستمره فى استقبال الناخبين من السيدات والرجال وبأعداد كبيره موضحا أن اللجنة فى منطقة سكنية مأهولة وذات كثافة سكانية عالية وبالتالى تزاحم امام اللجنة اعداد كبيرة من المواطنين الراغبين فى التصويت.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح.

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