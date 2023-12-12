طريقة تحضير سمك الفيليه المقلي بالبقسماط

يفلض الكبار والصغار تناول الأسماك البحرية لاقيمتها الغذائية العالية لذا تفضل الأمهات تحضيرها بأشكال مختلفه لافراد أسرتها.

يعد تناول الأسماك جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي؛ حيث إنها مصدر للبروتين، والأحماض الدهنية أوميغا 3، كما أنها قليلة السعرات الحرارية، وغير غنية بالدهون المشبعة، على عكس اللحوم.

يتم استهلاك السمك والمأكولات البحرية بشكل كبير جداً وذلك لما يتمتع به من الفوائد الغذائية الكبيرة، وتتعدد طرق طبخ السمك فمنه ما يؤكل نيئاً، أو مشوياً، أو مقلياً، إليك طريقة إعداد سمك الفيليه المقلي بطعمه المقرمش والشهي بالبقسماط.

المقادير

- فيليه السمك : 4 قطع

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 1 حبة

- بقسماط : نصف كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

تبّلي قطع السمك بالملح والفلفل الأسود.

اخفقي البيضة بواسطة شوكة في وعاء.

ضعي الدقيق في وعاء، والبقسماط في وعاء آخر.

غمّسي قطع السمك في الدقيق، ثم في البيض، ثم في البقسماط، حتى تتغطى بالكامل.

ذوّبي الزبدة في مقلاة على نار متوسطة، واقلي قطع السمك لحوالي 5 دقائق من كل جهة حتى تصبح ذهبية اللون وتنضج وتتقرمش.

ضعي سمك الفيليه في طبق التقديم، وقدميه ساخناً.