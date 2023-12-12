تخطى 200 ألف جنيه| نجوى كرم تستعرض جمالها بفستان جذاب وملامح ترابية

شاركت النجمة نجوى كرم متابعيها ببعض اللقطات من أحدث حفلاتها، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام؛ لتخطف الأنظار بإطلالة ناعمة وراقيه جعلتها أكثر أنوثة.

وبدت نجوى كرم بفستان منفوش باللون البيج، ومصنوع من قماش التُل متعدد الطبقات، ومُزين بالترتر اللامع، وتميز بقصة الأوف شولدر؛ لتبرز أنوثتها وجمالها.

نجوى كرم

سعر فستان نجوى كرم في أحدث حفلاتها

وكان الفستان من توقيع Jenny Packham، وبلغ سعر التصميم 5082 دولار أمريكي أي 250 ألف جنيه مصري.

ونسقت نجوى كرم مع الفستان مجوهرات مميزة التصميم ومرصعة بالكريستال، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها بشكل مجدول ومميز، بالإضافة لإسورة في اليد اليمنى وخاتم في اليد الآخرى.

وفضلت نجوى كرم إضافة لمسه أنثوية جذابة، فإعتمدت صيحة الشعر الطويل الويفي، وتركته يتدلى على كتفيها بشكل ناعم ومرتب.

نجوى كرم تتألق بمكياج ساحر

ووضعت نجوى كرم مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها ويتناغم مع لون الفستان، فحددت ملامحها بالقليل من الكونتور والهايلايتر، بالإضافة إلي البلاشر، كما اختارت ظلال العين بدرجات البني مع الشيمر اللامع، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح، مما تماشى مع لون بشرتها القمحية.

نجوى كرم تستقبل عام جديد بليلة طربية بـ دبي

وتستقبل "شمس الأغنية العربية" الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الجديد 2024 بأمنيات المحبة والسلام، برفقة الجمهور العربي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال مشاركتها في ليلة طربية فنية، تجتمع بها مع الفنان جورج وسوف والفنانة شيرين في ليلة استثنائية جماهيرية من تنظيم "مومينت" تقام في فيستيفال أرينا ليلة رأس السنة 2024.

وكانت قد أعلنت نجوى كرم عن مشاركتها في الحفل من خلال منصاتها المختلفة في السوشيال ميديا قائلة: "ما أروع أجواء دبي لـ استقبال السنة الجديدة،، واكيد لازم نستقبلها سوا! .. لاقونا ليلة رأس السنة بـ آرينا فيستيفال سيتي".

وأوضحت أنها سعيد بتجديد تعاونها مع "مومينت افانتس" في دبي، خاصة وأنهم يمتازون بحرفية التنظيم ضمن أعلى موصفات إحياء الحفلات.