صحة البحيرة تنظم مسيرة حاشدة للعاملين بالرحمانية

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعه وكيل الوزارة ، مسيرة حاشدة في حب الوطن للعاملين بمركز الرحمانية ،تقدمها اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة فى حضور قيادات المحافظة وحشد كبير من أبناء مركز الرحمانية .

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة العملية الإنتخابية بلجنة مدرسة الشهيد محمود محمد ندا ، ولجنة مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور - لجنة ساحة المحكمة، وسط اقبال شديد ومنقطع النظير من المواطنين الذين تجمعوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في المسيرة الوطنية والهتاف لمصرنا الحبيبة .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المشاركة بالرأي وبحرية في انتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية ، وبأهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تشهده مصر والعالم ، وطالب أن يكون الجميع على قدر المسئولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة .

مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقار الإنتخابية ، كما أكد سيادته أنه تم توفير كل ما يلزم اللجان وتم إصلاح أى أعطال موجودة بتلك الوحدات وتجهيزها بكافة الخدمات ، وتوفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان .

كذلك تواجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان " الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، والأورام السرطانية "