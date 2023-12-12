الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة البحيرة تنظم مسيرة حاشدة للعاملين بالرحمانية

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعه وكيل الوزارة ، مسيرة حاشدة في حب الوطن للعاملين بمركز الرحمانية ،تقدمها اللواء  محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة فى حضور قيادات المحافظة وحشد كبير من أبناء مركز الرحمانية .

كما قام وكيل الوزارة بمتابعة العملية الإنتخابية بلجنة مدرسة الشهيد محمود محمد ندا ، ولجنة مدرسة الشهيد محمد حامد عاشور - لجنة ساحة المحكمة،  وسط اقبال شديد ومنقطع النظير من المواطنين الذين تجمعوا للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في المسيرة الوطنية والهتاف لمصرنا الحبيبة .

وأكد وكيل الوزارة على أهمية المشاركة بالرأي وبحرية في انتخاب رئيس لجمهورية مصر العربية ، وبأهمية الظهور بالمظهر المشرف واللائق خلال هذا الحدث الذي تشهده مصر والعالم ، وطالب أن يكون الجميع على قدر المسئولية والإيجابية من أجل مصرنا الحبيبة .

مشيرا إلي أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى لتجهيز المقار الإنتخابية ، كما أكد سيادته أنه تم توفير كل ما يلزم اللجان وتم إصلاح أى أعطال موجودة بتلك الوحدات وتجهيزها بكافة الخدمات ، وتوفير فريق طبي بكل لجنة به طبيب وتمريض داخل اللجان .

كذلك تواجد فرق المبادرات الرئاسية خار ج اللجان " الأمراض المزمنة والإعتلال الكلوي، والأورام السرطانية "

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