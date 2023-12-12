الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس جامعة الأقصر يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

بوابة الوفد الإلكترونية

قاد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مسيرة حاشدة جمعت عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكافة كليات الجامعة؛ للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت المسيرة من مقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر حتي كليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن هذه المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد رسالة واضحة لكل المتربصين بوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبا على قلب رجل واحد.

أضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي هي تعبير واضح عن إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.

مواد متعلقة

تعليم الاقصر ينظم مسيرة لحث المواطنين علي المشاركة في الأنتخابات

الجريدة الورقية