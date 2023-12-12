رئيس جامعة الأقصر يقود مسيرة حاشدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

قاد الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، مسيرة حاشدة جمعت عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بكافة كليات الجامعة؛ للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

انطلقت المسيرة من مقر الإدارة المركزية لجامعة الأقصر حتي كليات الجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وقال الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن هذه المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية تعد رسالة واضحة لكل المتربصين بوطننا في الداخل والخارج بأن الدولة المصرية حكومة وشعبا على قلب رجل واحد.

أضاف رئيس جامعة الأقصر، المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي هي تعبير واضح عن إيجابية المواطن وتأسيس لمرحلة جديدة من الديمقراطية التشاركية.