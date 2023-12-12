عميد تجارة سوهاج يقود مسيرة طلابية للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

تفدم الدكتور محمد الصغير أبو زهاد عميد كلية التجارة بجامعة سوهاج مسيرة طلابية حاشدة جابت أرجاء مدينة سوهاج الجديدة للحث على المشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ وتعزيز الديمقراطية النابعة من اختيار الشعب لمن يمثله فى تلك اللحظة الفارقة فى تاريخ مصر، مرددين (انزل شارك .. صوتك أمانة) ليكون هذا العرس الوطني خير شاهد على الترابط الشعبي يضع مصر فى مكانتها الصحيحة بين دول العالم.

وقال عميد كلية التجارة أن المسيرة الطلابية التي خرجت من جامعة سوهاج الجديدة وطافت شوارع مدينة سوهاج الجديدة عبرت عن مدى الوعي الثقافي والسياسي لدى شباب الجامعات كما أظهرت أهمية النزول إلى لجان الإنتخابات والتصويت داخل صناديق الإقتراع للمشاركة فى صنع القرار فى مناخ من الوضوح والشفافية .

وأكد الدكتور محمد الصغير على أن المشاركة الفعالة فى الإنتخابات الرئاسية هي واجب وطني ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطن داعياً جميع طلاب كلية التجارة وكافة طلاب الجامعة إلى النزول والمشاركة في العرس الديمقراطي للإنتخابات الرئاسية 2024 لظهور العملية الإنتخابية بصورة حضارية أمام دول العالم مناشدا الطلاب والمواطنين النزول والإدلاء بأصواتهم وعدم التفريط في حقوقهم الدستورية .