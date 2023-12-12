الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتسلم الزي الخاص بمونديال الأندية

الأهلي
الأهلي

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.

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ويخوض فريق الأهلي مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وتحتضن المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في المباراة الافتتاحية.

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