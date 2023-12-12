نائب محافظ البحيرة تتفقد لجان الانتخابات بدمنهور

إستأنفت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البُحيرَة، جولاتها الميدانية فى ثالث أيام الإنتخابات الرئاسية، حيث قامت بتفقد عددٍ من مقار اللجان الإنتخابية بمدينة دمنهور، وذلك للإطمئنان على سير الإنتخابات الرئاسية والتأكد من توافر كل الوسائل التي تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر.

حيث تفقدت لجنة مدرسة معاذ بن جبل الرسمية لغات ولجنة الوافدين بمحطة قطار دمنهور.

وأكدت نائب محافظ البُحيرَة على التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح العملية الإنتخابية حيث تم رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، حتى نهاية العملية الإنتخابية، مشيرةً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية تعمل علي مدار الـ٢٤ ساعة، وهي متصلة بغرف العمليات الفرعية بالأحياء وكل المديريات التى تعمل على مدار اليوم أيضاً.

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع، بالإقبال المتزايد من المواطنين على اللجان والمقار الإنتخابية ومدى الوعي السياسي والحس الوطني لديهم والذي ترجموه إلى مشاركة فعالة وإيجابية للإدلاء بصوتهم والذى إعتبروه أمانة ورد لجزء من الجميل لمصرنا الحبيبة.

وتجدر الإشارة إلي أنه تم تجهيز وإعداد المقار الإنتخابية والبالغ عددها ٦٧٢ مركز إنتخابي بإجمالي ٨٥٥ لجنة فرعية بالإضافة إلي ٢٤ لجنة للوافدين لإستقبال أكثر من ٤ مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم.