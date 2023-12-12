نقيب العلوم الصحية يصوت في الانتخابات الرئاسية بلجنة مدرسة "السيسي" بالجيزة

أدلى أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة السيسي الابتدائية، بنزلة السيسي بالهرم محافظة الجيزة، وذلك اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2023.

ويترأس أحمد الدبيكي لجنة إدارة الأزمات، والمنعقدة منذ السبت 2 ديسمبر الجاري، لمتابعة الانتخابات الرئاسية، وحث الأعضاء والمواطنين على النزول المشاركة في الانتخابات لاستكمال الاستحقاق الدستوري.

ونشطت اللجنة خلال يومي الانتخابات أول والثاني في الحشد الكامل للأعضاء وأسرهم والمواطنين، كما تابعت غرفة الأزمات كافة اللجان الفرعية ب 26 محافظة، وغرف الأزمات المنعقدة بها لمتابعة الانتخابات وحث والمواطنين على المشاركة في تلك العملية الديمقراطية، وكذلك المشاركة في غرفة الأزمات المركزية باتحاد عمال مصر.

وتجرى المنافسة في الانتخابات بين عدد من المرشحين أبرزهم المرشح عبدالفتاح السيسي، وهو الأقوى من بين المتنافسين، وتدعمه النقابة العامة للعلوم الصحية نقيبا ومجلسا، ونقابات فرعية ومجالسها، وجمعية عمومية، وذلك لاستكمال مسيرة الإصلاح والتنمية، وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة، وبناء الجمهورية الجديدة.