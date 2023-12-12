القليوبية تنظم مسيرة شبابية لحث المواطنين على المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية مسيرة شبابية بهدف حث وتشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فى اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية بمشاركة قيادات المديرية ،أعضاء الشعب البرلمانية ، اندية التطوع والجوالة ، أعضاء الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز الشباب ، وسط أجواء احتفالية واقبال غير مسبوق للمواطنين خاصة الشباب .

وفى هذا الصدد ، أشار الدكتور محمود الصبروط ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، إلى أن مسيرة الشباب والرياضة اليوم تأتى ضمن مجموعة من البرامج والأنشطة التى نفذتها مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الفترة ماقبل وأثناء العملية الانتخابية وفقا لخطة زمنية تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة تكثيف البرامج والأنشطة التى من شأنها تعزيز قيم المشاركة السياسية وتثقيف الشباب .

ومن جانبه ، أوضح الصبروط بأنه تم عقد اجتماعات تنسيقية لكافة الكيانات الشبابية والشعب البرلمانية وأعضاء المشروعات القومية التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة من أندية التطوع والكشافة والجوالة وغيرها واجتماعات بأعضاء مراكز الشباب ومجالس الادارات خلال الفترة ماقبل الانتخابات الرئاسية ، بالإضافة لتنفيذ البرنامج القومى انزل وشارك وبرنامج الكلمة كلمتك والتى تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، كما تم عقد المنتدى الأول للكيانات الشبابية بالقليوبية ، لمناقشة خطط العمل لكل كيان وتوزيع الأدوار من خلال المشاركة فى تنظيم ومساعدة الناخبين أمام مقر اللجان الانتخابية على مدار الثلاث ايام ، مما كان له أثر كبير فى الإقبال الغير مسبوق ومشاركة الشباب في الإنتخابات الرئاسية

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، على أن الجهود التى تبذلها وزارة الشباب والرياضة فى التثقيف السياسي وتدريب وتمكين الشباب فى الآونة الأخيرة، كان له دور كبير جدا فى المشاركة الفاعلة للشباب والاقبال الغير مسبوق فى الاستحقاقات الدستورية، ويأتى ذلك تأكيدا على دور الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، فى رفع وتعزيز الوعى لدى الشباب المصري والتعريف بالحقوق السياسية وقضايا الوطن كحق أصيل لأى مواطن ، مع اتخاذ مبدأ الحيادية دون توجيه او وصايا على حرية الرأى، وهذا ماظهر واضحا على مدار الايام الماضية والظهور بالمظهر الحضاري الذى يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية

جدير بالذكر ، انه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية برئاسة الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة وعضوية وكيلى المديرية للشباب والرياضة ومديري الادارات المركزية بالمديرية وربطها بعدد 8 غرف عمليات فرعية على مستوى المحافظة ، وتجري الإنتخابات داخل محافظة القليوبية بواقع 365 مقراً انتخابياً و16 لجنة عامة و484 لجنة فرعية، منها 9 لجان للمغتربين، وتبلغ الكتلة التصويتية للمحافظة حوالي 3 ملايين و512 ألفا و682 ناخب وناخبة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم .

