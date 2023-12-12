الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

موعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية والإجراءات المتبعة عقب انتهاء الاقتراع.. فيديو

مصريون يدلون بأصواتهم
مصريون يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

كشف الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، الإجراءات التي تعقب الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

وأوضح أستاذ القانون الدستوري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في تغطية خاصة للانتخابات الرئاسية بقناة صدى البلد، أنه حسب الجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات فإنه اعتبارا من غد الأربعاء سيبدأ الحصر الخاص باللجان الفرعية ثم تحال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات للتدقيق والمراجعات سواء للجان داخل الدولة المصرية أو خارجها.

txt

الانتخابات الرئاسية 2024 | استئناف التصويت بلجان الهرم والعمرانية بعد انتهاء فترة الراحة في ثالث الأيام

txt

الإنتخابات الرئاسة 2024.. مى كساب تشارك بصوتها في الانتخابات


وأضاف أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية ستعلن يوم 18 من الشهر الجاري وذلك حسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدا أنه لا يوجد أي شيء يُشكل غبارا على أداء الانتخابات التي تجرى بشكل ديمقراطي.


ولفت إلى أن  المادة 144 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية المنتخب ليس له أن يمارس مهام وظيفته سواء الدستورية أو القانونية أو اللائحية إلا بعد أداء حلف اليمين أمام مجلس النواب، مضيفا أن حلف اليمين يتم قبل انقضاء المدة الرئاسية وتعلن النتيجة النهائية قبل انتهاء المدة الرئاسية الحالية بـ30 يوما على الأقل.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

مواد متعلقة

حملة د.عبد السند يمامة: الانتخابات الرئاسية عرس ديمقراطي ينصهر فيه الجميع حبًا للوطن

رئيس رابطه مشجعى الاهلى من ذوى الهمم يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

الإنتخابات الرئاسة 2024.. شاهد هبة مجدى تشارك بصوتها في الانتخابات

رئيس جامعة طنطا يتقدم مسيرة حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

الإنتخابات الرئاسة 2024.. شاهد تعليق نضال الشافعي بعد مشاركته في الانتخابات

فديو.. طلاب جامعة الأزهر بأسيوط يشاركون في الانتخابات الرئاسية

بالصور.. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تواصل مشاركتها فى الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى

الإنتخابات الرئاسة 2024.. شاهد بسمة تشارك بصوتها في الانتخابات

الجريدة الورقية