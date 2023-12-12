مشاركة قوية من ذوى الهمم وكبار السن فى الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية المخصصة للوافدين و الصم وذوي الهمم، الواقعة بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنين (للمغتربين ) بمدينة قنا، اقبالا ملحوظا وغير مسبوق فى اليوم الثالث والأخير للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

حيث شهدت اللجنة مشاركة قوية من ذوي الهمم من أبناء المحافظة فاقت كل التوقعات، وذلك من خلال المشاركة والتواجد بكثافة عاليه داخل اللجان الانتخابية المجهزة لهم، كما شهدت اللجان الانتخابية على مستوى محافظة قنا اقبالآ كبيراً وغير مسبوق من كبار السن حيثوا تواجدو بكثافة أمام اللجان الانتخابية على مدار الثلاثة أيام.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بمراعاة قواعد المركز القومي للإعاقة والتي تتمثل في توفير أوراق "برايل" للمكفوفين ولوحات إرشادية للصم والبكم، وذلك بهدف استقلالية الناخب واختيار مرشحه دون أدني تدخل من أحد .

و تجرى الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة قنا، داخل 10 لجان عامة مقسمة إلى 312 مركزًا انتخابيًا و341 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و146 ألف و51 ناخبًا من ابناء المحافظة، إلى جانب 6 لجان فرعية للمغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.