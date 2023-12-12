عمد ومشايخ النجيلة يدلون بأصواتهم فى لجان الانتخابات الرئاسية بمطروح

أدلى اليوم عدد من القيادات الشعبية من عمد ومشايخ وشباب مدينة النجيلة باصواتهم داخل اللجان الانتخابية الخاصة بهم، وأكد "عيسى ابو شيته" أحد القيادات الشبابية فى مطروح أن المشاركة الوطنية فى التصويت بالانتخابات الرئاسية هو دور ومسؤولية كل مواطن مصرى ولا ثيما أبناء المحافظات الحدودية المصرية مثل مطروح وسيناء وأسوان والوادى الجديد.

موضحا أن المواطنين فى هذه المحافظات هم الأكثر شعورا بحالة استقرار الأمن الوطنى للدولة دون عن غيرهم نظرا لتواجدهم وحياتهم على الحدود ولأنهم قريبين من المناطق الخارجيه المستعمله مثل السودان وليبيا وعزة.

مؤكدا أن أمن مصر وحماية حدودها وسيادتها تستدعى أن كل مصرى وطنى يتجه فورا إلى صناديق الاقتراع ويدلى بصوته ولا يتكاسل.

وأشار " ابو شيته" أن مدينة النجيلة غرب مرسى مطروح منذ اليوم الاول وهم يتوافدون على مقرات اللجان الانتخابية ويشاركون فى التصويت فى مشهد وطنى ليس بغريب عن أبناء القبائل الذين يعتبرون انفسهم شركاء فى حماية الوطن .

يذكر أن الانتخابات الرئاسية بمحافظة مطروح تجرى فى عدد ١٤٩ مركزا انتخابيا و٢٠٠ لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية بالإضافة إلى ١٩ مركزا انتخابيا للوافدين باجمالى عدد ٣٥ لجنة فرعية انتخابية ويبلغ اجمالى عدد الناخبين ٣٤٢ الف و١٨٦ ناخبا بمحافظة مطروح.

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